Hyundai Heavy Industries поглотит Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

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Компания Hyundai Heavy Industries стала единственным кандидатом на поглощение южнокорейской судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Такое заявление было сделано 12 февраля основным акционером DSME – Корейским банком развития. Другой претендент на поглощение DSME - компания Samsung Heavy Industries - от своих намерений отказался днём ранее. Юридически компании DSME и Hyundai Heavy Industries будут оформлены как филиалы новой "Объединённой судостроительной компании". Корейский банк развития передаст ей 56% капитала DSME и станет вторым акционером новой компании. Тем не менее, пока предсказать успешное завершение поглощения рано, так как нужно согласовать решение с профсоюзами обеих компаний и пройти международную антимонопольную проверку.

В последние годы южнокорейское судостроение находилось на грани кризиса и претерпевало серьёзную реструктуризацию. Корейский банк развития, будучи главным акционером DSME, пытался продать компанию, начиная с 2008 года, однако все попытки были безуспешны. В 2009 году Hyundai Heavy Industries уже изъявляла желание выкупить DSME, но уступила другому южнокорейскому концерну Hanwha Group.

В результате предстоящей сделки Hyundai Heavy Industries станет крупнейшей в мире судостроительной компанией, на которую приходится более 20% мирового рынка. По данным аналитического агентства Clarksons Research, в конце прошлого года на долю двух компаний приходилось 21,2% общего количества контрактов. Это в три раза больше, чем доля третьего в мире судостроителя, японской компании Imabari Shipbuilding, и в четыре раза больше доли пятого в мире производителя, южнокорейской Samsung Heavy Industries.