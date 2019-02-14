РК и США согласовали расходы на содержание американских войск

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В результате длительных переговоров Сеул и Вашингтон согласовали расходы на содержание американских войск, дислоцированных на Корейском полуострове. Они включают заработную плату южнокорейского персонала американских баз и материально-техническое обеспечение военных объектов, принадлежащих США. Согласно достигнутой договорённости, расходы Сеула вырастут на 8,2% и составят 926 млн. долларов. Срок действия соглашения составит один год.

Изначально США запросили в общей сложности 1 млрд 250 млн долларов в год. Это почти в полтора раза выше предыдущей суммы в 860 млн долларов. Кроме того, они потребовали от Сеула покрытия расходов по развёртыванию на Корейском полуострове, в случае необходимости, стратегических вооружений.

Несмотря на значительные расхождения во взглядах, стороны постепенно шли к компромиссу, однако с конца прошлого года в связи с резким изменением позиции США переговоры зашли в тупик. В преддверии второго американо-северокорейского саммита стороны поспешили завершить переговоры. Вашингтон отозвал своё требование в отношении расходов на развёртывание стратегических вооружений и снизил общую сумму расходов. Сеул согласился на сокращение срока действия соглашения до одного года.

Документ вступит в силу после окончания его рассмотрения юридическими органами обеих стран и ряда других процедур, включая ратификацию Национальным собранием.

В соглашении есть ряд других изменений, в том числе, повышающих прозрачность учёта расходов. Так, из статьи расходов на строительство объектов для нужд американских военных исключён пункт о выделении наличных средств в исключительных случаях. Кроме того, оплата наличными за проектирование или управление объектами может быть сокращена при ненадлежащем исполнении соглашения. Ужесточены также условия автоматического продления финансирования услуг, которые не осуществляются. Теперь продлевать финансирование можно будет только при наличии предварительно заключённого контракта или объявления тендера до первого декабря текущего года.

В текст соглашения включены также положения о защите прав южнокорейских сотрудников, отменена верхняя граница их заработной платы.