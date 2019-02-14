Прекрасный разум (9) 확실해요?

Король велоспорта Ом Бок Тон (자전차왕 엄복동, 2019)
2019-02-14
#Говорим как герои сериалов l 2019-02-18
Фраза недели
확실해요?
[Хвак силь хэё?]
Вы уверены?
Грамматика
Происходит выражение от прилагательного 확실하다 «уверенный, точный». Сюда добавляется окончание вопросительного характера в неофициально-вежливом стиле речи -해요. Все вместе получается 확실해요?
- 오늘 지민이 돌아온다고 하는데, 확실해요?
- Говорят, сегодня Чи Мин вернется, это правда?
- 슈가는 지민이 내일 온다는데, 그가 오늘 온다는 게 확실해요?
- Шуга сказал, что Чи Мин приедет завтра, вы уверены, что он приедет сегодня?
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
맞아? – «Это правда?»
정확해? – «Это точно?»
2019-02-14
2019-02-14 11:11:44
2019-02-14 15:57:35