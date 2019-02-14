Прекрасный разум (9) 확실해요?

Фраза недели

확실해요?

[Хвак силь хэё?]

Вы уверены?





Грамматика

Происходит выражение от прилагательного 확실하다 «уверенный, точный». Сюда добавляется окончание вопросительного характера в неофициально-вежливом стиле речи -해요. Все вместе получается 확실해요?





- 오늘 지민이 돌아온다고 하는데, 확실해요?

- Говорят, сегодня Чи Мин вернется, это правда?

- 슈가는 지민이 내일 온다는데, 그가 오늘 온다는 게 확실해요?

- Шуга сказал, что Чи Мин приедет завтра, вы уверены, что он приедет сегодня?





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





맞아? – «Это правда?»

정확해? – «Это точно?»



