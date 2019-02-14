Юг и Север начали подготовку к Олимпиаде 2032 года 

Наметились первые очертания Олимпиады 2032 года, которую Юг и Север планируют провести вместе. По предварительным данным, две страны могут совместно провести соревнования по пяти из 33-х олимпийских видов спорта, включая лёгкую атлетику, плавание, тхэквондо и футбол. Соревнования по лёгкой атлетике будут проводиться на стадионе Чамсиль в Сеуле и на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Соревнования по плаванию планируется провести в Олимпийском бассейне Чамсиль в Сеуле и Пхеньянском водноспортивном комплексе. Местом проведения состязаний по тхэквондо, скорее всего, станут Спортивный комплекс KBS в Сеуле и Дворец тхэквондо в Пхеньяне. Для футбольных матчей будут задействованы шесть стадионов на Юге и стадион имени Первого мая в Пхеньяне.





Пятый совместный вид спорта пока не определён. Известно, что он будет представлять собой специальное соревнование. Пхеньян будет самостоятельно проводить соревнования по десяти из 33-х олимпийских видов спорта, среди которых баскетбол, гимнастика, борьба и др. Оставшиеся 18 видов спорта будет принимать южнокорейская сторона, из которых особого внимания заслуживают марафон, триатлон и велоспорт. Для них могут быть задействованы участок демилитаризованной зоны или дороги, которые будут проложены между Югом и Севером. В качестве главной олимпийской площадки на Юге рассматривается спорткомплекс Чамсиль, который был главным стадионом Сеульской Олимпиады 1988 года. Распределение соревнований по спортивным объектам двух Корей в дальнейшем будет уточняться.



