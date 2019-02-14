Представитель КНДР посетил ряд районов Вьетнама

Перечень районов Вьетнама, которые посетил глава секретариата госсовета КНДР Ким Чхан Сон в составе рабочей группы по подготовке второго американо-северокорейского саммита, даёт некоторое представление о программе визита Ким Чон Ына. Внимание привлекает то, что лидер КНДР может посетить завод по производству смартфонов Samsung Electronics. 17 февраля рабочая группа во главе с Ким Чхан Соном побывала в провинции Бакнинь. Там расположены предприятия, принадлежащие зарубежным компаниям. Завод Samsung Electronics является крупнейшим предприятием прямого иностранного инвестирования во Вьетнаме. Если Ким Чон Ын действительно посетит завод Samsung Electronics, это станет поистине знаковым событием. Ознакомление с иностранным предприятием можно расценивать как ясное заявление о выходе КНДР на путь экономического развития через реформы и взаимодействие с внешним миром. В более широком смысле подобный шаг, несомненно, стал бы демонстрацией воли к расширению межкорейского экономического сотрудничества в целом.





Северокорейская делегация посетила также провинцию Лангшон к северу от Ханоя на границе с КНР. Это говорит о том, что Ким Чон Ын, вероятно, отправится во Вьетнам по железной дороге через Китай. Высока вероятность того, что Ким Чон Ын посетит бухту Халонг, известную туристическую достопримечательность. Проанализировав маршрут, можно с высокой долей уверенности говорить о том, что предстоящий саммит между КНДР и США будет совмещён с официальным визитом Ким Чон Ына во Вьетнам.