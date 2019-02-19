Компания Daelim motorcycle и её электромотоцикл

© Daelim Motor

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Daelim motorcycle (대림오토바이), которая занимает лидирующую позицию на отечественном рынке мотоциклов. Подробней о ней нам расскажет глава операционного отдела Чон Пэк Кюн.





Zappy является отражением стремления компании к предоставлению продукции с наивысшими характеристиками. Эта модель разрабатывалась два года. Она максимально приспособлена к местным условиям дорожного движения. Наша компания в целях создания двигателя роста для отечественной отрасли мотоциклов прилагала усилия по укреплению связей производственного сектора со сферой услуг. Мы работали также над планом по внесению вклада в развитие четвёртой промышленной революции. Мы создали электромотоцикл в рамках общей цели по снижению уровня микропыли. В планах в ближайшее время представить на рынок мотоцикл с модемом связи, который повысит уровень комфорта.





В августе прошлого года компания Daelim motorcycle представила новую модель мотоцикла Zappy. Однако впервые она была показана еще в 2017 году на Международной выставке электромобилей на острове Чечжудо. Для этого мероприятия, ориентированного на четырёхколёсные авто, было необычным демонстрация двухколёсного скутера, как впрочем, и участие лидера внутреннего рынка мотоциклов Daelim motorcycle.





Мы прилагаем усилия для создания продукции с позиции потребителей. Мы гордимся тем, что Daelim motorcycle является единственным профильным производителем в стране. Наша компания отметила 41 год со дня основания. За это время бывали кризисные ситуации. Но благодаря общим усилиям дилеров и всех сотрудников, нам удаётся сохранять лидерство на рынке. Импортная продукция создавалась без учёта местных особенностей. Поэтому у них возможны частые поломки. Напротив, в Daelim motorcycle прекрасно понимают местные условия, в том числе ландшафт, цели применения и другие. Это отражается в особенностях наших мотоциклов, в числе которых повышение прочности двигателя. Все эти усилия позволили заручиться признанием клиентов.





© Daelim Motor

В 1978 году компания Daelim motorcycle начала свой путь. Она впервые в стране разработала 125-кубовый мотоцикл, а также мотоцикл для бездорожья. Эта же компания открыла эпоху скутеров. Благодаря линейке Citi Series, появившейся в 1987 году, она сохраняет первое место на рынке. Всего было произведено более 2 млн единиц скутеров этой серии. В 1999 году компания получила награду за достижение уровня экспорта в 70 млн долларов. Между тем, ещё 10 лет назад она начала разработку мотоциклов, на электодвигателе. В 2008 году был представлен электроскутер, который стал показателем спроса на рынке. Это было началом работы в данном направлении.





Очень много компаний, которые подходят к разработке электромотоциклов с чрезмерно упрощёнными понятиями о том, что достаточно просто вместо двигателя внутреннего сгорания использовать батарею и мотор. Некоторые компании, не имеющие своих технологий и ноу-хау, просто приобретают в Китае дешёвые комплектующие и занимаются сборкой. Это очень опасный подход. В нашей разработке Zappy заложены наработки, накопленные за 40 лет работы. Эта модель отличается высокими ходовыми характеристиками, обеспеченными проверенными технологиями, прочностью, имеет высокоэффективные батареи и двигатель, приспособленный для местных условий. Это самый эффективный электроскутер.





Компания Daelim motorcycle применила в своей модели Zappy технологии, накопленные за долгое время. В ней отражён опыт целого поколения инженеров. Как результат удалось создать бесшумный, экологичный электроскутер, в котором выражены последние технологии электродвигателя и батарей.





Zappy отличается низким шумом и отсутствием выбросов выхлопных газов. Если заменить бензиновый мотоцикл на Zappy, то это позволит сократить выбросы парниковых газов на 669 кг в год. Это то же самое, что посадить 62 сосны. Кроме того, он позволяет экономить до тысячи долларов в год на обслуживании и топливе. Между тем, во второй половине года мы планируем представить новую разработку с улучшенными характеристиками двигателя и батарей. В 2020 году планируется показать разработку уже нового поколения, а также расширить и улучшить структуру производства, продаж и сервиса. Поставлена цель стать лидером в сфере электрического двухколёсного транспорта. Будут продолжаться работы по повышению качества и экологичности продукции с двигателями внутреннего сгорания.





Расход Zappy на зарядку при преодолении 50 км составляет 260 вон или 23 цента. При скорости в 40 км/ч скутер позволяет проехать 100 км на одном заряде батареи. За три недели после выхода на рынок продажи составили 3 млн единиц.