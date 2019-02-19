Водородная экономика – новый двигатель инновационного роста

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В последнее время горячей темой в Республике Корея является водородная экономика. 17 января президент страны Мун Чжэ Ин заявил о том, что правительство возьмёт её за основу одного из новых двигателей роста экономики. Поставлена цель к 2030 году занять первое место в мире по доле на рынке водородных автомобилей и топливных элементов. Подробнее о том, какие действия принимаются в этом направлении, мы поговорим с профессором Ким Пхиль Су с факультета автомобилестроения университета Тэрим.





Среди двигателей роста в будущем много говорят о водородных автомобилях и заправочных водородных станциях. Ресурсы кислорода и водорода на Земле практически неиссякаемы, а после их использования остаётся только вода. То есть автомобили на этом топливе являются безотходными и абсолютно безвредными. Правительство намерено сосредоточить инвестиции в этой сфере, чтобы обеспечить страну двигателем роста. Автомобильная отрасль, являющаяся одной из ключевых для отечественной промышленности, в последнее время переживает спад из-за дорогостоящего и низкоэффективного производства. Мы вкладываем силы в водородные автомобили, в области которых в стране есть технологии высочайшего уровня. Они позволят выйти на рынки развитых стран. Конечно, для этого понадобится много времени. Но, если начать подготовку сейчас, то это позволит нам возглавить данную отрасль в будущем.





Автомобильная промышленность, которая является важным двигателем отечественной экономики, переживает кризис. В 2015 году Республика Корея занимала пятое место в мире по объёмам производства, а в прошлом году опустилась в этом рейтинге на две ступени. Среди десяти стран с крупнейшей автомобильной промышленностью только в Республике Корея третий год подряд фиксируется спад производства. Добавляются и такие отрицательные факторы как закрытие завода GM Korea в Кунсане, снижение показателей экспорта и продаж на внутреннем рынке. Между тем, у Республики Корея есть передовые для нашего времени технологии в сфере водородных автомобилей. В 2013 году компания Hyundai Motor приступила к массовому производству автомобилей на водороде. Есть ещё одна причина, по которой уделяется пристальное внимание этой отрасли.





Самым важным является то, что ресурсы кислорода и водорода на Земле неисчерпаемы, а после применения в автомобиле выделяется лишь вода. Конечно, пока ещё мало развита система производства водорода, его перевозки и хранения. Но если решить этот недостаток, то станут видны преимущества. Плюс таких машин в возможности передвижения на дальние расстояния и экологичность. В настоящий момент на одной заправке такой автомобиль может проехать 700 км, а следующие модели смогут преодолеть уже тысячу километров. В будущем возможно сосуществование водородных и электромобилей. Первые предназначены для дальних расстояний, а вторые для города. Таким образом, у водородных автомобилей довольно много преимуществ.





75% массы Вселенной приходится на водород. Это неисчерпаемый и безвредный энергетический элемент. Единственный минус состоит в необходимости создания с нуля инфраструктуры по производству, хранению и перевозке водородного топлива. Есть сложности с технологиями и обеспечением экономичности. Однако быстрая заправка, дальность хода, и отсутствие выбросов парниковых газов входят в список неоспоримых плюсов. Поэтому водородный автомобиль станет, по прогнозам, основой транспорта будущего. Поэтому развитые страны начинают активно работать над развитием профильных технологий. Особенно это касается Японии.





В Японии продаются водородные автомобили Toyota Mirai и Honda Clarity. В нашей стране имеется SUV от Hyundai Motor – NEXO. Между тем, на всю страну имеются только 13 водородных заправочных станций, а в Японии их уже более 120. Ещё 100 планируют построить в ближайшее время. Япония активно распространяет водородные автомобили на своей территории. И в этом она далеко впереди нашей страны.





Япония поставила цель в 2020 году официально объявить о создании «водородного общества», прилагая для этого разносторонние усилия. Китай также взялся за эту тему в рамках решения проблемы экологии. В этих странах данная отрасль активно развивается под эгидой правительства. Но в Республике Корея к эпохе водородной экономики готовятся частные компании. В этой связи правительство решило оказать поддержку в виде инвестиций и смягчения различных ограничительных правил, сдерживающих развитие водородных технологий и инфраструктуры. В этом и следующем году правительство выделит на активизацию водородной экономики 120 млн долларов, а на развитие технологий 50 млн долларов в течение пяти лет. Однако впереди всё ещё долгий путь.





Самым важным является создание внутри страны платформы для активизации испытаний. 13 водородных заправок - это слишком мало. В этом году было решено создать ещё 44 заправки и поставить на рынок 4.400 водородных автомобилей. Подобными мерами нужно в положительную сторону изменить мнение населения о новых автомобилях. Также следует создать условия, при которых страна сможет конкурировать с развитыми странами. В их числе финансовая поддержка, смягчение системных и законодательных ограничений. Водородные автомобили могут помочь Республике Корея превратиться из первого «догоняющего», которым мы являлись последние 50 лет, в первопроходца. Правительство должно обеспечивать сбалансированную поддержку не только сфере водородных автомобилей, настроившись на перспективу.