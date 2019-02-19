Творчество певицы Ли Сон Хи





Очередную рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» мы посвятим творчеству южнокорейской певицы Ли Сон Хи, имевшую огромную популярность в стране 1980-х годах прошлого века. Она ведёт музыкальную деятельность по настоящее время, продолжая оставаться любимицей южнокорейских меломанов.

Ли Сон Хи заявила о себе в 1984 году, когда стала финалисткой прибрежного музыкального конкурса с песней «Джей», которая впоследствии вошла в первый альбом исполнительницы. Вот отрывок из песни: «В шелесте ветра вижу тебя, Джей. И сегодня молча я скучаю по тебе. По дороге, которой мы с тобой гуляли, Джей, по дороге полной воспоминаний, и сегодня вечером брожу я одиноко...» Именно песня «Джей» певицы Ли Сон Хи открыла нашу рубрику.

Богатый, сильный и в то же время чистый голос исполнительницы очаровал массу слушателей. Молодая девушка держалась очень уверенно на живой сцене, а её харизматичный и бойкий имидж запечатлелся в памяти зрителей. Можно сказать, что известность на неё свалилась сразу. Уже в январе 1985 года она выпустила свой первый официальный альбом. Он имел настоящий успех. Ну, а мы предложили ненадолго прерваться и послушать его главный трек под названием «Эх, старина» певицы Ли Сон Хи, в котором рассказано о том, как хочется вернуться в старые добрые времена. В том же году певица записала не менее успешный второй регулярный диск с треками «Осенний ветер», «Ничего» и «Да, это моя вина». С ними певица утвердила свой статус одной из лучших поп-певиц в эстрадном мире Кореи. Удивительные песни исполнительницы Ли Сон Хи полюбились слушателям разных поколений. Хочу отметить, особую популярность её песни имели у юного поколения слушателей.

Далее мы предложили вашему вниманию более спокойную и немного тоскливую песню из репертуара замечательной исполнительницы Ли Сон Хи. Композиция называется «Хочу знать», она из третьей регулярной пластинки певицы 1986-го года выпуска.

Итак, в 2019 году певица отмечает 34-летие с момента дебюта на эстрадной сцене. На протяжении всей своей творческой карьеры она регулярно записывала музыкальные работы. В настоящее время в её музыкальной копилке насчитывается 15 регулярных альбомов и ряд внеочередных дисков. Певица в основном исполняет поп и баллады, но в последние годы начала пробовать свои силы и в других музыкальных стилях и жанрах. В любом случае, характерные черты, за которые её полюбили многие меломаны, так и остались неизменными.

Надеемся, что певица будет радовать нас ещё долго новыми работами. А в завершение нашей очередной рубрики «Ретро: музыка прошлых лет» прозвучала песня из последнего на сегодняшний день диска певицы. В мае 2018 года она выпустила специальный альбом, заполненный ремейк-песнями популярных южнокорейских исполнителей. На наших волнах прозвучал его главный трек – ремейк «Последняя любовь» в версии исполнения Ли Сон Хи. Как известно, оригинал песни принадлежит певцу Ким Бом Су.





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