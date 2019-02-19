В РК разгорается скандал вокруг высказываний, порочащих «Движение за демократию 18 мая»

В РК широко обсуждаются негативные высказывания о «Движении за демократию 18 мая». Речь идёт о заявлении, озвученном 8 февраля на общественных слушаниях о событиях, происходивших в Кванчжу около 40 лет назад. Тогда жители города выступили против диктаторского военного режима в стране. Но протесты были жестоко подавлены армией. В ходе слушаний выступил некий профессор университета Кёнхи Чи Ман Вон. Он назвал майские выступления в Кванчжу партизанской войной, которую развязали 600 членов северокорейских спецподразделений. Чи Ман Вон является приверженцем антикоммунистических ультраправых взглядов и неоднократно делал подобные заявления. Представитель парламентской фракции оппозиционной партии Свободная Корея Ким Сун Не сказала, что представители просеверокорейских левых сил создали группировку под названием «активисты Движения за демократию 18 мая», которая «выкачивает» средства налогоплательщиков. Эти подозрения появились на фоне муссирования слухов о том, что в вышеуказанном движении принимали участие северокорейские военные. По этому вопросу было проведено не одно расследование. В итоге эти слухи были признаны не соответствующими действительности.





Вышеуказанное слушание было организовано депутатами от партии Свободная Корея Ким Чжин Тхэ и Ли Чжон Мёном. В настоящий момент Ким Чжин Тхэ участвует в выборах на пост председателя партии. Судя по всему, он организовал слушания ради роста уровня собственной поддержки. Когда озвученные выше высказывания стали подвергаться общественной критике, партия Свободная Корея подвергла дисциплинарному наказанию депутатов, имеющих отношение к скандальным заявлениям. Однако по факту Ли Чжон Мён был исключён из партии, а дисциплинарное взыскание Ким Чжин Тхэ и Ким Сун Не было отложено в связи с тем, что они принимают участие в выборах председателя партии и членов Высшего совета. Также было подчёркнуто, что высказывания этих депутатов не являются официальной позицией партии. Однако неопределённые действия партийного руководства вызвали критику общественности. Между тем, прокуратура приступила к расследованию в отношении трёх депутатов от партии Свободная Корея и профессора Чи Ман Вона. Следствие начато, так как соответствующее заявление поступило со стороны гражданских организаций. На этом фоне уровень поддержки партии снизился.



