CNN: Пхеньян и Вашингтон обсуждают возможность обмена представителями по вопросам связи

Обмен представителями по вопросам связи между КНДР и США - это первый шаг к установлению дипломатических отношений. Далее следуют обмен постоянными пунктами связи и представительствами. Первые два учреждения играют роль диппредставительства с ограниченными полномочиями. Цель обмена представителями по вопросам связи состоит в подготовке к установлению дипломатических отношений, либо в создании условий для обсуждения особых вопросов. В любом случае это даст возможность для установления дипломатических отношений. В первом пункте совместного заявления, принятого в прошлом году в ходе саммита КНДР и США в Сингапуре, говорится о стремлении сторон к установлению новых отношений. Это по сути наилучший путь достижения главной цели - получения гарантий безопасности, которую КНДР ставит в переговорах. Кроме того, в этом случае будет проще добиться смягчения или полной отмены санкций.





В прошлом КНДР и США не раз имели возможность установить дипломатические отношения. Это, в частности, было зафиксировано в качестве долгосрочной цели в рамочном соглашении между КНДР и США от 1994 года. Тогда стороны договорились обменяться пунктами связи в соответствии с процессом денуклеаризации Севера. Затем по мере решения ядерной проблемы предполагалось повышать уровень отношений, вплоть до создания посольств. Тогда вопрос о пунктах связи был подробно проработан. Было определено количество представителей, США заключили контракт на аренду помещения в Пхеньяне, Север занимался подбором помещения в Вашингтоне. Однако позже из-за ряда провокаций Пхеньяна в отношениях сторон вновь наступила напряжённость, которая стала причиной полной отмены всех планов по налаживанию отношений. В настоящий момент Север не предпринимает дополнительных мер по денуклеаризации. Обмен представителями по вопросам связи вряд ли удовлетворит Пхеньян в качестве ответных поощрительных мер США. Однако большое значение имеет сам факт подвижек в отношениях двух стран.