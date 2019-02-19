



Мистер О работает учителем старших классов в пригороде Сеула. С большим трудом он купил себе дом недалеко от школы, в которой работал, но на зарплату жить было трудно, поэтому одну комнату он решил сдавать. Туда и переехала семья мистера Квона, героя этого произведения.









Я обнаружил, что мистер Квон начищал обувь намного лучше, чем просто хорошо. Даже его инструменты сочетались друг с другом и составляли полный набор не хуже, чем у любого профессионала. Когда обувь мистера Квона наконец засияла, как плакированные металлические пластинки, он перевел взгляд на мою обувь, а затем и на меня. На его лице была широкая улыбка, а глаза дерзко блестели, как носки его обуви.





보아하니 권씨의 구두 닦기 실력은 보통에서 훨씬 벗어나 있었다.

사용하는 도구들도 전문 직업인 못잖이 구색을 맞춰 일습을 갖추고 있었다.





마침내 도금을 올린 금속제인 양

구두가 번쩍번쩍 빛이 나게 되자

권씨의 시선이 내 발을 거쳐 얼굴로 올라왔다.

그는 활짝 웃고 있었다. 그의 눈이 자기 구두코만큼이나 요란하게 빚을 뿜었다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В августе 1971 года впервые после освобождения Кореи произошёл масштабный инцидент с участием городских бедняков. В центре Сеула решили снести район бараков, а для сноса этого района всех бедняков решили переселить в специально построенный комплекс в уезде Кванчжу провинции Кёнгидо. Однако в этом процессе люди столкнулись с серьёзными административными проблемами, что вызвало волну недовольств,и встали на борьбу за защиту своих прав. На основе событий, описанных в произведении, и образа главного героя мистера Квона показано критическое отношение креальности тех времён.









Когда жена отправилась в больницу, я отправил с ней и детей, а сам тщательно осмотрел комнату мистера Квона. В ясный день я осматривал её впервые после сдачи. В том месте, где обычно у людей стоит шкаф или другой предмет дорогой мебели, у мистера Квона стояли девять пар обуви, выстроенные в ряд, словно солдаты. Шесть из них были начищены до блеска, а ещё три были покрыты пылью. Из всех своих десяти пар обуви ему нравились семь, поэтому именно их он аккуратно начищал на неделю, чтобы потом можно было менять обувь каждый день. Думая о недостающих туфлях из семи начищенных пар обуви, я вдруг осознал, что эта пара больше не вернётся в этот дом.





아내가 병원에 다니러 가는 편에 아이들을 죄다 딸려 보낸 다음,

나는 문간방을 샅샅이 뒤졌다.





가장 값나가는 세간의 자격으로 장롱 따위가 자리잡고 있을 때,

꼭 그런 자리에 아홉 켤레나 되는 구두들이

사열받는 병정들 모양으로 가지런히 놓여 있었다.





정갈하게 닦인 것이 여섯 켤레,

그리고 먼지를 뒤집어 쓴 게 세 켤레였다.

모두 해서 열 켤레 가운데 마음에 드는 일곱 켤레를 골라 한꺼번에 손질을 해서

매일매일 갈아신을 한 주일의 소용에 당해온 모양이었다.





잘 닦여진 일곱 중에서 비어있는 하나를 생각하던 중 나는 한 켤레의 그 구두가

그렇게 쉽사리 돌아오지 않으리란 걸 알딸딸하게 깨달았다.









Писатель Юн Хын Гиль родился в 1942 году в городе Чонып провинции Чолла-Пукто. В 1968 году в газете "Хангук ильбо" было опубликовано его первое произведение "Сезон серой короны". В 2001 году Юн Хын Гиль стал лауреатом XIV Премии современной буддийской литературы.