РК станет обществом  всеобъемлющего процветания

19 февраля президент РК Мун Чжэ Ин представил доклад о социальной политике всеобъемлющего процветания. Она предусматривает улучшение качества жизни граждан на всех этапах – от рождения до старости. В этой связи министерство здравоохранения и социального обеспечения планирует активизировать меры поддержки семей с детьми. В настоящее время пособие по уходу за ребёнком выплачивается детям младше шести лет. При этом его получают не все семьи, а лишь входящие в 10 процентов наиболее бедных. Однако с сентября нынешнего года такое пособие начнут получать все семьи, имеющие детей до семи лет, независимо от доходов. Кроме того, до 2022 года в РК будут открыты 550 государственных и муниципальных детских дошкольных учреждений.





Для подростков бесплатное образование в школах высшей ступени будет введено в 2021 году. Кроме того, до 2022 года все вступительные взносы в высшие учебные заведения будут отменены, а государственные стипендиальные фонды будут увеличены. Что касается занятости, то правительство планирует дополнительно создать 340 тыс. рабочих мест в сфере социальных услуг. Пособие по безработице вырастет со второй половины текущего года с нынешних 50% до 60% от средней зарплаты. Уровень охвата системой медицинского страхования расходов на лечение увеличится к 2022 году до 70%. Стоимость дорогостоящих медицинских процедур сократится на две трети. Правительственная политика по созданию общества всеобъемлющего процветания также предусматривает активизацию поддержки новобрачных и простых граждан в обеспечении жильём, увеличение количества местных объектов культуры и спорта.