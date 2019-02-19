Период действия гибкого графика работы продлится до 6 месяцев

Период действия гибкого графика работы продлён с трёх до шести месяцев. Договорённость об этом достигнута на состоявшемся во вторник заседании профильного комитета при президентском совете по экономическим, социальным и трудовым вопросам. Период действия гибкого рабочего графика установлен для более стабильного обеспечения 52-часовой рабочей недели. В данный период работодатели могут увеличивать или сокращать продолжительности рабочего дня с учётом объёма работы. Таким образом, в этот период работодатели и рабочие могут выполнить требование о продолжительности рабочей недели не более 52-х часов. До сих пор период действия гибкого графика составлял от двух недель до трёх месяцев. Однако деловые круги требовали от правительства и профсоюзов увеличить его с целью более гладкого обеспечения 52-часовой рабочей недели. Данное требование было удовлетворено.





В соответствии с договорённостями, прежнее решение о гибком графике работы продолжительностью до трёх месяцев остаётся в силе. Его увеличение до шести месяцев станет возможно лишь на основании письменной договорённости между работодателями и представителями рабочих. По действующему закону о труде, представителями рабочих являются руководители профсоюза компании. Следовательно, при отсутствии в компании профсоюза, работодатели могут произвольно увеличить срок действия гибкого рабочего графика до полугода, просто проинформировав об этом рабочих за две недели. Интересы рабочих на заседании представляло лишь одно профсоюзное объединение - Федерация корейских профсоюзов. Корейская конфедерация профсоюзов выступает категорически против нынешних договорённостей.