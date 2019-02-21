



В традиционной музыке известны 12 корейских песен каса, которые сохранились до наших времен. Они отличаются довольно простым аккомпанементом и, наоборот, сложным текстом, не всегда доступным для понимания современных людей. По этой причине некоторые молодые музыканты выпускают вариации на традиционные песни каса, интерпретируя их текст и музыку по-новому.





Выпуск 402. Современные версии песен каса

* Песня "Чхунмёнгок" - Ли Чжун А (вокал)

* Песня "Чхунмёнгок: послеобеденный кофе" - Дуэт "Современная песня" (вокал, флейта пхири)

* Песня "Мечты рыбака" - Вокально-инструментальный ансамбль "Чонгаакхве"