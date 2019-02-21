Самгук юса - О произведении

Прежде чем рассказать о «Самгук юса», нужно затронуть вопрос, связанный с мотивом автора. Чтобы дать ответ на поставленный вопрос, мы должны упоминать о другом историческом сочинении «Самгук саги». Самые ранние исторические записи Кореи «Самгук саги» были составлены Ким Бу Сиком в XII веке, в период государства Корё.

В период Корё корейские учёные подверглись влиянию китайской культуры. Это касалось и Ким Бу Сика. Он написал корейское историческое сочинение, основываясь на китайских источниках. Из-за этого история Кореи была искажена или некоторые части были упрощены. Наглядным примером служит тот факт, что «Самгук саги» не содержит в себе миф о первом древнекорейском государстве Кочосоне и его основателе Тангунвангоме. Ким Бу Сик сознательно исключил его, так как считал, что причудливая легенда Тангунвангома не соответствует разумности конфуцианства.

Для буддийского монаха по имени Иль Ён это выглядело довольно абсурдно, поскольку в самих китайских исторических записях говорилось о невероятных легендах китайских королей. Чтобы исправить ошибки в «Самгук саги», монах решил писать новые исторические хроники. Автор поставил перед собой задачу фиксировать и систематизировать материалы по ранней истории Кореи. Он собрал огромное количество легенд и преданий, посвящённых истории страны из разных источников. Это устные и письменные, синхронные и асинхронные, китайские и корейские.

Они были структурированы по тематическим разделам и параграфам. Одновременно все снабжены комментариями автора. «Самгук юса» состоит из девяти тематических разделов, содержащих авторское введение и 138 параграфов, каждый из которых часто включается в себя не одно, а несколько самостоятельных повествований.

В первом разделе излагается хронология государей: от основателя Кочосона до короля Тхэчжонмуёльвана, который объединил три древние государства. Во втором разделе говорится об удивительных событиях вокруг правителей объединённого Силла, и легендах королей государств Пэкчэ, Хубэкче и Кая. Следующие четыре раздела посвящены истории пагод, статуй Будды и известных деятелей корейского буддизма. В седьмом разделе излагаются удивительные и необычные рассказы, а в восьмом разделе – рассказы о людях, выходящих за рамки обычного. Последний раздел посвящён трогательной истории о добре и почтительности к родителям «хё».