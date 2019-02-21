Актриса Ко А Сон о роли Ю Гван Сун

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27 февраля в корейских кинотеатрах стартует показ драмы «Сопротивление: история Ю Гван Сун» (항거: 유관순 이야기/A Resistance) об известной исторической личности по имени Ю Гван Сун - борце за освобождение Кореи от японского колониального ига, погибшей мучительной смертью в восемнадцатилетнем возрасте. Режиссером картины стал Чо Мин Хо, главную роль исполнила двадцатишестилетняя актриса Ко А Сон. 19 февраля в одном из кофеен сеульского района Самчхон-дон Ко А Сон дала развернутое интервью по случаю премьеры драмы. Во время интервью актриса не могла сдерживать слез, ведь вживаясь в роль Ю Гван Сун она была переполнена разными чувствами и эмоциями, а перед ее глазами то и дело появлялись реальные персонаж тех времен, погибших за свободу и независимость. «Получив на руки сценарий, я еще в течение недели размышляла по поводу участия в съемках. После встречи лично с режиссером я сразу решила играть эту роль. В предыдущих интервью меня спрашивали о том, какую роль я бы хотела исполнить. Я всегда отвечала: «Исторического персонажа», у меня была мотивация к съемкам, я имела общее представление об этом человеке. Но ближе к съемкам ощущение стало совсем другим. Не такие ли ощущения возникают, когда исполняется заветное желание?», - сказала Ко А Сон.