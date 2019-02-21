Группа BTS выступит на стадионе «Уимблдон»

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Корейская мужская поп-группа «Бантхан Сонёндан» (BTS) не перестает писать новую историю и громко заявлять о себе на весь мир. Участники BTS станут первыми корейскими артистами, которые выступят на всемирно известном английском стадионе «Уимблдон». Концерт пройдет 1 июня 2019 года в рамках их мирового тура по восьми городам мира. 20 февраля их продюсерская компания BigHit Entertainment опубликовала у себя на странице в социальной сети новость о начале мирового тура BTS под названием «Люби себя, говори свои мысли» (LOVE YOURSELF SPEAK YOURSELF), который начнется в мае этого года и пройдет в восьми городах, всего будет дано десять концертов. 4 мая группа BTS покажет мощное представление в Лос-Анджелесе, 11 мая в Чикаго, 18 мая на стадионе MetLife в окрестностях Нью-Йорка, а 25 мая в бразильском городе Сан-Паулу. После артисты отправятся через Атлантический океан в Европу, где 1 июня выступят на стадионе «Уимблдон» и 7 июня на парижском национальном стадионе Stade de France. 6 и 7 июля они дадут по концерту в японском городе Осака, а 13 и 14 июля по концерту на стадионе «Экопа» (ECOPA) в японском городе Фукурои.