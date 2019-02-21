Возвращение Бинзино из армии и слезы его девушки

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17 февраля рэпер Бинзино (Beenzino) вернулся из армии, в общем отбыв на службе 1 год и 9 месяцев. Известно, что отдавать долг Родине он отправился в мае 2017 года и все это время добросовестно служил в одной из военных частей. 17 февраля не было никаких торжественных церемоний, возле военной части собрались члены семьи артиста, его возлюбленная Стефани Мичова и друг - рэпер The Quiett. Позже Стефани опубликовала в своем инстаграме короткое видео того дня, сделанное предположительно рэпером The Quiett, на котором она и Бинзино горячо обнимаются. И если на видео Бинзино счастливо улыбается, то его девушка вытирает руками слезы. «Он наконец-то вернулся ко мне», - такими словами подписала она это трогательное видео. В свою очередь сам артист объявил о возвращении в музыку и пообещал возобновить творческую деятельность. Напомним, рэпер Бинзино и немецкая модель Стефани Мичова официально подтвердили свой роман в 2015 году и с тех пор продолжают бережно хранить свою любовь.