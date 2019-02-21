Группа SF9 выпустила мини-альбом «Нарцисс»

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20 февраля в 14:00 по местному времени в зале «К-арт» сеульского олимпиского стадиона мужская поп-группа SF9 открыла шоу-кейс в честь старта продаж своего шестого мини-альбома «Нарцисс» (나르키소스/NARCISSUS). «Нам не удалось завоевать большую популярность. Но по сравнению с прошлыми концертами до наших зарубежных выступлений у нас стало больше слушателей и поклонников. На данный момент двое наших ребят – Чхан Хи и Ро Ун снимаются в телесериалах и там обзаводятся новыми поклонниками, благодаря чему о нашей группе SF9 узнает больше людей, за что мы очень благодарны», - сказал один из участников коллектива. Что касается самого мини-альбома, заглавная композиция «Не становись красивее» (예뻐지지 마) написана в жанре трэп, EDM и регги, наполнена жирным битом и сексуальными голосами участников. Шестой мини-альбом «Нарцисс» вышел в продажу 20 февраля в 18:00 по местному времени.