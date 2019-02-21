ⓒ melon





Настоящее имя: Ким Ю Чжин

Дата рождения: 3 марта 1981 г.

Место рождения: РК, г. Сеул, округ Новон

Дебют: первый студийный альбом группы S.E.S [Я твоя девочка], 1997 г.





Ю Чжин – корейская киноактриса, телеведущая, певица и бывшая солистка женской поп-группы S.E.S.

Ю Чжин родилась в Новон-гу, северном округе Сеула. В 5 классе начальной школы переехала на американский остров Гуам. Свободно владеет английским языком.

Еще будучи подростком она мечтала стать певицей и актрисой, каждую неделю ее семья собиралась дома на Гуаме и смотрела корейские сериалы.

Ю Чжин стала играть на фортепиано и заниматься вокалом, в итоге она прошла кастинг в SM Entertainment, ради чего приехала обратно в Корею. Дебютировала в 1997 году в составе женской группы S.E.S - самой первой женской группе продюсерской компании SM Entertainment. Оставив группу, в 2004 году она выпустила 2 сольных студийных альбома. В 2009 году стала ведущей телепередачи о красоте и уходе «Возьми это, красота» (Get It Beauty). Позже Ю Чжин написала книгу, в которой опубликовала свои собственные секреты макияжа и ухода за лицом, книга стала бестселлером, а Ю Чжин стала успешной писательницей. В 2010 году она исполнила главную женскую роль в телесериале «Король выпечки Ким Тхак Ку» (제빵왕 김탁구) телеканала KBS 2. Сериал стал очень популярным и транслировался во многих других странах.

В 2009 году Ю Чжин вместе с актером Ки Тхэ Ёном сыграла в сериале «Делая судьбу» (인연만들기). Молодые люди начали встречаться и спустя полтора года сыграли свадьбу в церкви города Анъяна. В апреле 2015 года у звездной пары родилась дочь, а в августе 2018 года вторая дочь. Благодаря своей красивой и приятной внешности они считаются одной из самых видных пар в корейском шоу-бизнесе.