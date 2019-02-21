Продай свою любовь (어쩌다, 결혼/Trade Your Love, 2019)





Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Пак Хо Чхан, Пак Су Чжин

В ролях: Ким Дон Ук, Ко Сон Хи и др.

Премьера: 27 февраля 2019 года

Ограничение: старше 12-ти лет





«Давай делать вид! Просто делать вид»





Главному герою Сон Соку нужно срочно обзавестись женой, чтобы получить наследство. А героине Хе Чжу хочется жить своей жизнью побыстрее избавиться от давления со стороны матери и трёх братьев. И вот двое молодых людей, встретившиеся на свидании вслепую по принуждению родителей, договариваются о фиктивном браке на 3 года!

Однако в подготовительном свадебном процессе появляется все больше личностей, мешающих этому событию, а проблемам уже нет счета...





Делают вид, что женятся, делают вид, что вместе живут! И делать вид целых 3 года!

Получится ли у главных героев просто делать вид?