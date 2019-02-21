Samsung Electronics представила смартфон со складывающимся экраном 

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила очередную новинку - смартфон со складывающимся экраном. Мероприятие состоялось 20 февраля в Сан-Франциско. Стоит отметить, что презентация Samsung Electronics прошла на неделю раньше ближайших конкурентов - Huawei Technologies и Xiaomi Corporation. Полагают, что они представят свои продукты на крупнейшей в мире выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в понедельник в Барселоне. Новый корейский смартфон со складывающимся экраном получил название Galaxy Fold. Устройство обладает двумя экранами – размером 4,6 и 7,3 дюйма. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - для применения его в качестве планшета.

По некоторым данным, смартфоны от Huawei и Xiaomi будут иметь несколько иную конструкцию: в сложенном состоянии экран будет повёрнут наружу. Ахиллесова пята складывающихся смартфонов - это экран. Однако в Samsung Electronics уверяют, что проблем с новым смартфоном возникнуть не должно. На этот раз южнокорейцы не обнародовали толщину и вес нового смартфона. Известно лишь то, что новинка получила более тонкий дисплей за счёт использования совершенно новых материалов. Таким образом, Samsung Electronics сделала прорыв в индустрии мобильных телефонов. Однако говорить о высоком спросе на данный тип смартфона пока ещё рано. Пользователям необходимо время, чтобы адаптироваться к новому интерфейсу, а разработчики должны создать новые приложения для складывающихся смартфонов.



