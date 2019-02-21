Столетие основания временного правительства РК может быть объявлено государственным праздником

11 апреля отмечается сто лет со дня основания временного правительства РК в Шанхае. После Первомартовского движения 1919 года корейские борцы за свободу собрались во французском квартале Шанхая, где сформировали временное правительство. Тогда же была опубликована временная конституция из десяти статей, а 11 июня того же года была обнародована конституция, в которой были 8 глав и 56 статей. Временное правительство РК осуществляло свою деятельность в непростых условиях. Его члены столкнулись с финансовыми трудностями, идеологическими разногласиями и давлением со стороны японского колониального режима. Несмотря на это, корейские патриоты смогли сформировать Армию освобождения Кореи для борьбы с иностранным захватчиком. Добавим, что на закате японского колониального режима Армия освобождения Кореи вела подготовку к совместной специальной операции с американскими войсками.





Основная деятельность временного правительства осуществлялась в Шанхае. По этой причине оно получило название “Шанхайское временное правительство”. К сожалению, по окончании военных действий мировое сообщество так и не признало его легитимность. Однако, несмотря на это, в самой Корее законодательно закреплён тот факт, что правительство РК является преемником Шанхайского временного правительства в годы японской оккупации. Напомним, что в этом году идёт активное обсуждение вопроса о признании дня основания временного правительства РК официальным праздником. С данной инициативой выступил государственный комитет по созданию мемориального зала временного правительства РК. Это делается с целью подчеркнуть историческое значение данного события.