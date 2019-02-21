Завершение подготовки ко второму американо-северокорейскому саммиту

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Подготовка ко второй встрече лидеров США и Северной Кореи, которая состоится во вьетнамской столице 27-28 февраля, идёт полным ходом. В конце прошлой недели в Ханой прибыл заместитель главы аппарата Белого дома Дэниель Волш и руководитель секретариата Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, которые обсуждают детали размещения и маршруты передвижения лидеров двух стран во время саммита. Кроме того, во Вьетнам прибыли заместитель помощника госсекретаря США по Северной Корее Алекс Вонг и заместитель председателя северокорейского Комитета по вопросам мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе Пак Чхоль. Ситуацию комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Анчжу