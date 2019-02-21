Рынки в КНДР

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В последнее время, когда речь заходит о Северной Корее, всё чаще встречается слово «чанмадан», что буквально переводится как «базарная площадь» или «базар». Это слово вошло в повседневный лексикон северокорейцев с появлением на Севере зачатков рыночной экономики. На рынках «чанмадан» торгуют как отечественной, так и импортной продукцией. В расчётах на рынках предпочтением пользуется иностранная валюта, а не местная. По данным Института воссоединения, по состоянию на 2016 год в Северной Корее насчитывалось 404 официальных рынка, а в рыночном бизнесе занято свыше миллиона человек. Это 5% населения страны. Экономика «чанмадан» даёт людям надежду, став важным фактором северокорейской действительности.