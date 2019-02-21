Максимальный трудоспособный возраст в РК повышен до 65 лет









Максимальный трудоспособный возраст - это период жизни, в течение которого гражданин способен осуществлять трудовую деятельность. Таким образом, он является основным критерием при решении различного рода вопросов, таких, например, как размер компенсации пострадавшим в результате несчастного случая. Поводом к рассмотрению дела о повышении трудоспособного возраста стала кассационная жалоба семьи 4-летнего ребёнка, погибшего в бассейне, на решение Высокого суда Сеула. Тогда было вынесено решение о выплате родителям погибшего ребёнка компенсации в размере 230 тысяч долларов. Расчёт выплаты проводился с учётом действующего на тот момент максимального трудоспособного возраста в 60 лет. Однако 22 февраля Верховный суд постановил произвести перерасчёт компенсации с учётом максимального трудоспособного возраста в 65 лет.





Согласно действующему законодательству, в случае гибели или недееспособности гражданина в результате несчастного случая, ответственное лицо должно выплатить пострадавшему или его родственникам денежную компенсацию. До последнего решения Верховного суда максимальный размер компенсации устанавливался с учётом максимального трудоспособного возраста в 60 лет. Однако, как предполагается, в связи с повышением максимального трудоспособного возраста будут сделаны соответствующие поправки в сфере страхования. Таким образом, сумма компенсации может значительно увеличиться. В связи с этим возникают некоторые опасения по поводу возможного повышения стоимости страховых взносов. Стоит также отметить, что данное решение придаст импульс обсуждению вопросов, касающихся изменения официального возраста наступления старости.



