Визит премьер-министра Индии в РК 

В эти дни премьер-министр Индии Нарендра Моди находится с государственным визитом в РК. 22 февраля в Сеуле состоялся южнокорейско-индийский саммит. Между тем, отношения Кореи и Индии имеют долгую историю. Они берут начало ещё в первом веке н.э. Согласно легенде, правитель государства Кая Ким Су Ро в 48 году н.э. встретился с индийской принцессой Хо Хванху, которая впоследствии стала его супругой. У семейной пары родились десять детей, двое из которых унаследовали фамилию матери Хо. Как предполагается, Ким Су Ро похоронен в городе Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. Там же находится каменная пагода Пхаса, которая была привезена им из далёкой Индии. Индийский медицинский батальон принимал участие в Корейской войне, а после окончания военных действий Индия возглавила Комиссию независимых государств. Однако дипломатические отношения между РК и Индией были установлены лишь в 1973 году.





В период до 1991 года основу дипломатических отношений между РК и Индией составляла проблема урегулирования межкорейских отношений. Двусторонние отношения активизировались после 1991 года в результате выхода корейских компаний на индийский рынок. Тогда южнокорейские финансово-промышленные конгломераты Samsung и LG инвестировали денежные средства в экономику Индии. В январе 2010 года вступило в действие Всеобъемлющее соглашение об экономическом партнёрстве между РК и Индией, а уже в 2011 году объём торговли между двумя странами составил 20 млрд долларов. В июле прошлого года южнокорейский президент Мун Чжэ Ин посетил Индию, а теперь индийский премьер Нарендра Моди находится в Сеуле с ответным визитом. Таким образом, Индия стала для РК важным партнёром как с экономической, так и с политической точки зрения.