Расходы корейцев за рубежом достигли рекорда

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В прошлом году сумма расходов южнокорейцев за рубежом достигла нового рекорда. По данным Банка Кореи, представленным 20 февраля, показатель составил 31 млрд 970 млн долларов, что является максимумом с 2006 года. Данный показатель превышает прежний рекорд 2017 года на 16%, однако рост расходов менее чем на 1% оказался самым низким с 2009 года.

Между тем, количество корейцев, выезжавших за рубеж, выросло более чем на 8%, а это значит, что корейцы стали тратить меньше в зарубежных поездках. Если в 2017 году объём трат составлял 1196 долларов, то в 2018 году 1114 долларов. Эксперты объясняют это тем, что люди стали чаще ездить в короткие путешествия, отдавая предпочтение Юго-Восточной Азии или Японии вместо США и Европы. Важную роль сыграло также увеличение присутствия на рынке бюджетных авиакомпаний, распространение сервиса онлайн-бронирования авиабилетов и отелей.

Между тем, доходы от иностранных туристов в Республике Корея выросли на 14%, составив 15 млрд 320 млн долларов. Рост количества приезжающих в страну составил 15%. Другими словами, в прошлом году иностранцы тратили в РК примерно столько же, сколько и в 2017 году. Количество туристов из Китая выросло почти на 15%, а из Японии - на 28%. Это связано с улучшением отношений между Сеулом и Пекином, которые были напряжены из-за установки комплексов ПРО на территории РК, а также с созданием более мирной атмосферы на Корейском полуострове. Благодаря этим показателям ситуация улучшилась и в сфере авиатранспортных перевозок. В отличие от дефицитного 2017 года в прошлом году в сфере был зафиксирован положительный баланс в размере 990 млн долларов.