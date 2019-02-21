Срок действия гибкого рабочего графика будет увеличен

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Период действия гибкого графика работы продлён с трёх до шести месяцев. Договорённость об этом достигнута на состоявшемся 19 февраля заседании профильного комитета при президентском совете по экономическим, социальным и трудовым вопросам.

Изменения в нынешней системе гибкого рабочего графика были приняты по просьбе работодателей. Данная система предполагает возможность увеличивать количество рабочих часов при высокой загруженности компании и уменьшать при низкой загруженности. При этом в течение установленного срока, то есть теперь максимум в течение шести месяцев, работодатель обязан привести количество рабочего времени к среднему недельному значению согласно действующему законодательству, то есть, к 52-часовой рабочей неделе.

Достигнутые договорённости учли также некоторые требования трудящихся. Так, улучшены условия труда. После 11-ти часов непрерывной работы сотрудники теперь обязаны отдыхать. Для того, чтобы избежать преднамеренного сокращения оплаты труда, работодатели должны будут сообщать в министерство труда и занятости, если срок действия гибкого рабочего графика будет превышать три месяца. Кроме того, отныне эта система не может быть введена без письменной договорённости между работодателем и профсоюзом.

Общественность высоко оценила результаты достигнутого соглашения, поскольку оно разрешило многие проблемы. В администрации президента также отметили, что соглашение откроет новый путь к достижению всестороннего компромисса. В Национальном собрании к предстоящему принятию закона относятся в целом положительно, хотя долгосрочное противостояние правящей партии и оппозиции все же может повлиять на принятие закона.

Напомним, что введение гибкого рабочего графика стало следствием сокращения рабочей недели до 52-х часов, включая работу в выходные дни и после рабочего времени. С июля прошлого года эта система действует на предприятиях с количеством сотрудников свыше трёхсот человек.