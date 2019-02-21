Президенты РК и США обсудили важные проблемы

ⓒYONHAP News

Президенты Республики Корея и США - Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп -обсудили 19 февраля по телефону подготовку ко второму северокорейско-американскому саммиту, который состоится в Ханое. Южнокорейский лидер высоко оценил дипломатические усилия, прилагаемые США ради установления мира в регионе. Он выразил готовность оказать поддержку ядерному разоружению Корейского полуострова. Мун Чжэ Ин отметил, что предстоящий саммит должен стать важной поворотной точкой на пути к полной денуклеаризации, построению мира и развитию отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Мун Чжэ Ин заявил также, что Сеул готов возобновить экономическое сотрудничество с Пхеньяном, в том числе, по соединению автомобильных и железных дорог, в качестве меры по ускорению денуклеаризации КНДР, если об этом попросит президент США.

Дональд Трамп положительно отреагировал на предложение своего южнокорейского коллеги, так как оно повышает вероятность достижения договорённостей. Он выразил надежду на то, что предстоящая встреча с лидером КНДР принесёт важные результаты, пообещав встретиться с Мун Чжэ Ином после саммита, чтобы лично рассказать ему об итогах. Глава Белого дома выразил удовлетворение успешной совместной работой с южнокорейским лидером, отметив, что альянс двух стран сегодня эффективен как никогда раньше.

Между тем, в кругах южнокорейской общественности были высказаны критические замечания по поводу предложений Мун Чжэ Ина. Они связаны с тем, что Пхеньян пока не предпринял конкретных действий по отказу от ядерной программы. В этой связи Сеул может потерять влияние на ситуацию.