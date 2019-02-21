Правительство РК поддержит экспорт фармацевтической продукции 

Правительство РК намерено оказать поддержку экспорта медикаментов и разработки новых лекарственных средств. Подобная инициатива связана с высокой перспективностью данной отрасли. На протяжении нескольких лет корейский экспорт фармацевтической продукции стремительно растёт, несмотря на общую тенденцию замедления экспорта. В 2018 году он составил 3 млрд 700 млн долларов. Только за период с 1 по 20 февраля рост экспорта фармацевтической продукции составил 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объём экспорта за тот же период сократился на 11,7%. Между тем, несмотря на высокие темпы роста, доля фармацевтических препаратов в общем объёме экспорта составляет менее 1%. Однако это также говорит о большом потенциале развития этой отрасли. Именно поэтому фармацевтика и биотехнологии уже давно рассматриваются в качестве целевых отраслей промышленности.





Особое внимание уделяется биофармацевтике и разработке новых лекарств. К биофармацевтическим препаратам относятся биоаналоги, рекомбинантные препараты и вакцины. Разработки и экспортная активность корейских производителей воспроизведённых лекарственных препаратов (дженериков) стали одним из главных факторов роста корейского экспорта медикаментов. Экспорт вакцин также стабильно растёт. Биоаналоги не отличаются по эффективности от оригинальных препаратов, но намного дешевле. В связи с этим добавленная стоимость очень высока, и рынок стремительно расширяется. Разработка новых лекарств приносит высокий доход, несопоставимый по масштабам с воспроизведёнными препаратами или вакцинами. Однако это требует огромных затрат на исследования и разработки. Следовательно, фармацевтической промышленности требуется многосторонняя поддержка. В этом случае она может стать двигателем корейского экспорта.



