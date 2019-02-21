Лидер КНДР направляется в Ханой

По сообщениям северокорейских СМИ, личный поезд председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына 24 февраля отправился с Пхеньянского вокзала в Ханой, где состоится второй саммит между КНДР и США. В то время как главы других стран обычно выбирают самые быстрые способы передвижения из соображений безопасности и экономии времени, Ким Чон Ын предпочёл четырёхчасовому авиаперелёту поездку на поезде, которая займёт в общей сложности 60 часов. Аналитики предполагают, что за таким, на первый взгляд, нерациональным выбором могут стоять определённые цели, которые преследует северокорейский лидер. Во-первых, это может быть связано с желанием последовать примеру Ким Ир Сена, подчеркнув таким образом преемственность власти.





С момента своего прихода к власти Ким Чон Ын старался во всём подражать покойному дедушке, начиная со стрижки и манеры одеваться и заканчивая политическими шагами. Такое стремление просматривается и в том, что местом второй встречи с американским президентом был выбран Ханой. Ким Ир Сен дважды посещал Вьетнам: в 1958 и в 1964 годах. В 1958 году он на поезде посетил Пекин, Ухань и Гуанчжоу, после чего на предоставленном китайской стороной самолёте вылетел в Ханой, а на обратном пути снова остановился в Китае. В 1964 году Ким Ир Сен вновь воспользовался китайским самолётом и посетил несколько городов в Китае. Вторая цель может заключаться в демонстрации уверенности в стабильности внутренней политики. Выбирая такой длинный путь, Ким Чон Ын тем самым показывает, что даже длительное отсутствие лидера не несёт угрозы внутренней стабильности. Кроме того, можно говорить о стремлении продемонстрировать добрососедские отношения с Китаем. В прошлом году Ким Чон Ын встречался с председателем Китая Си Цзиньпином четыре раза. Подобные стратегические шаги направлены на то, чтобы заручиться поддержкой Китая на переговорах с США и одновременно укрепить экономическое сотрудничество.