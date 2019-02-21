Рубрика «Минин плейлист», украшенная музыкальными заявками





Дорогие друзья! Как, наверное, уже знают наши постоянные радиослушатели, мы стараемся проигрывать музыкальные заявки всех наших радиослушателей по очереди. Но порой количество заявок у нас собирается немало, а потому их исполнения нередко задерживаются. Именно поэтому очередную рубрику «Минин плейлист» мы решили украсить вашими музыкальными заявками, уважаемые радиослушатели, которые вы отправляли! В основном у нас прозвучат заявки, полученные уже давно. Надеемся, что наша программа стала маленьким подарком для вас, дорогие друзья. А те заявки, которые не прозвучали в прошедшей программе, мы непременно проиграем в последующих выпусках рубрики «Любимые песни».

Итак, открыла нашу рубрику заявка постоянного радиослушателя Вячеслава Суслова из г. Самары. В одном из своих посланий нам он попросил передать «Школьный товарищ» певицы Пак Чжу Ён в качестве привета всем, кто любит «Музыкальный Марафон». И написал, что хотелось бы услышать и другие песни исполнительницы.

Мы, конечно, бы с радостью посвятили один из выпусков «Ретро: музыка прошлых лет» творчеству этой несравненной певицы прошлых лет, а также разыграли её альбом в одной из викторин. Но, увы, альбомов исполнительницы сейчас нет в продаже, а планов новых поступлений дисков, насколько мне известно, тоже пока нет. Поэтому мы с Машей решили больше не откладывать и включить музыкальную заявку в эфир. Надеемся, что прозвучавшая песня певицы Пак Чжу Ён порадовала как самого Вячеслава Суслова из г. Самары, так и других наших уважаемых радиослушателей.

Затем в рамках рубрики мы исполнили музыкальную заявку нашей постоянной радиослушательницы Оксаны Барщевской из г. Киева. Когда-то давно она предложила проиграть песню «Для твоей души» одного из её любимых певцов Чо Сон Мо. А также задала вопрос: «…нашла его выступление с этой песней, где она начинается мелодией из русской песни «Дорогой длинною». Какая связь с корейской песней «Для твоей души»? Может слова песни как-то перекликаются? Или, может, певец где-то рассказывал, почему он взял начало из русской песни?»

Явно, что во вступлении песни «Для твоей души» звучит фрагмент мелодии известного романса «Дорогой длинною». Но в тексте песни «Для твоей души» певца Чо Сон Мо поётся о другом. В нём рассказано о мужчине, тоскующем по уже навек потерянной любимой, которую не может позабыть. А поскольку сам певец ни в одном из своих интервью не упоминал об этом очень даже любопытном моменте в песне, то мы можно лишь гадать… Сама композиция, безусловно, роскошная.

А далее в эфир вышла музыкальная заявка нашего постоянного радиослушателя Владимира Коваля из г. Львова, который предложил проиграть песню «치어걸» рок-коллектива 'DICKPUNKS'. Название этой песни мы перевели как «Болельщица». В её тексте рассказана история парня, влюбившегося в симпатичную «болельщицу» с первого взгляда! А перед тем, как песня прозвучала на наших волнах, я вкратце рассказала о исполнителях для тех наших радиослушателей, которые пока ещё не были знакомы с 'DICKPUNKS'.

Ну, а в завершении очередной рубрики «Минин плейлист» прозвучала заявка нашей постоянной радиослушательницы Анны Бар из г. Киева. Она написала, что хочет услышать ещё другие по возможности новые песни в исполнении певицы О Хён Нан.

Как известно, в настоящее время певица продолжает вести творческую деятельность. А последней на сегодняшний день её музыкальной работой остаётся песня «Болит», вошедшая в музыкальную дорожку сериала «Кахвамансасон» телеканала MBC. Поэтому именно её мы и предложили вниманию Анны и всех наших уважаемых радиослушателей в завершение рубрики «Минин плейлист» февраля. Надеемся, что композиция пришлась по душе вам, друзья. Ну, а в качестве новой загадки очередной викторины прозвучал отрывок из песни «На поезде» капеллы 'Zenith', которую вы слушали в рубрике «Скрытые таланты» нашей программы «Музыкальный марафон».





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