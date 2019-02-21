Прекрасный разум (10) 따라오세요

Премьер-министр Индии прибыл с государственным визитом в РК
2019-02-21 14:52:05
#Говорим как герои сериалов l 2019-02-25
Фраза недели
따라오세요
[Тта ра о сэё]
Идите за мной
Грамматика
Состоит это выражение из двух глаголов 따르다 «следовать, идти за кем-либо», и 오다 «приходить». Все вместе получается 따라오다, что дословно переводится, как «прийти, следуя за кем-либо» или просто «идти за кем-либо». Сюда добавляется окончание в неофициально-вежливом стиле речи -세요. Получается 따라오세요 «идите за мной».
- 출구로 안내해 드릴게요. 따라오세요.
- Я вас поведу к выходу. Идите за мной.
- 이번 프로젝트 성공할 겁니다. 저만 따라오세요.
- Этот проект будет успешным. Следуйте только за мной.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
이쪽으로 오세요 – «Идите сюда».
안내해 드릴게요 – «Я вас поведу».
2019-02-21 14:52:05
2019-02-21 11:32:31
2019-02-20