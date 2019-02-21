Компания FORCS - лидер рынка электронной отчётности

© FORCS

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией FORCS (포시에스), которая занимает крепкие позиции на рынке электронной документации и механизмов ведения отчётности. Подробнее о ней нам расскажет президент компании г-жа Пак Ми Гён.





Мы создали компанию в 1995 году. Начали с первого на рынке предложения по веб-инструментам в ведении отчётности на предприятиях. Мы разрабатываем механизмы и инструменты, которые облегчают и повышают эффективность ведения отчётности. На нашу компанию приходится около половины рынка. Название компании FORCS - это сокращение от For Client’s Success. То есть, наш успех в успехе клиента.





Г-жа Пак Ми Гён окончила университет Соган по специальности – электронные расчёты, работала в японской компании SoftScience и в южнокорейской MJL. Она занималась технической поддержкой в управлении внутренними системами. Тогда она поняла, что управляющий нуждается в отчётах, которые позволят ему увидеть всю ситуацию. Определив нишу на рынке в 1995 году, г-жа Пак Ми Гён открыла компанию, а в 2000 году представила разработку OZ Report.





Впервые мы выделились, когда разрабатывали предложения по ведению электронной отчётности. Тогда я обратила внимание на веб-инструменты. Наша страна раньше других стала развивать системы на основе интернета. Самым представительным примером является электронное правительство. Эта система в нашей стране хорошо налажена. Тогда начал создаваться интернет-банкинга, на веб-инструменты переходили и в производственной отрасли. Как раз в тот момент мы представили на рынок то, в чём все нуждались – инструменты, основанные на экосистеме интернета. Несмотря на то, что наша компания небольшая, к нам обращались крупные предприятия и корпорации. Всё это помогло закрепиться в качестве разработчиков профильных предложений.





Тогда компания представила на рынок разработку OZ Report. Она позволяла составлять доклады и другую отчётность, вести учёт. Функционал программы предусматривал все этапы работы с отчётностью. В последующие пять лет FORCS проводила шесть обновлений данной системы. В итоге компания стала лидером на внутреннем рынке, обойдя даже сильного конкурента Crystal Report, который занимает первое место в мире. В 2012 году FORCS показала ещё одно инновационное предложение -OZ e-Form.





© FORCS

Электронная документация удобна. Информация загружается автоматически, можно прикрепить фото, видео и аудиофайл, что просто невозможно в случае с бумажными документами. Также можно добавить функцию определения геолокации. К примеру, прежде после подписания контрактов на руках оставалось по одному экземпляру. Теперь же к договору можно приложить данные о том, где конкретно подписывался документ, а также аудиофайл. В общем, наша задача и особенность состоят в максимизации положительных сторон электронной документации. Мы работали над разработкой, основанной на мобильных технологиях. В 2012 году в финансовой отрасли начали предоставлять услуги в электронном пространстве, в том числе подписание документов. Мы уже были готовы и сразу смогли начать работу. Сегодня на нас приходится 50% решений по ведению электронной отчётности в финансовой сфере.





Компания FORCS двигается быстрее рынка, предугадывая изменение структуры спроса. Для поддержания высокого уровня работы 70% штата укомплектовано технологическими специалистами. Это позволяет сосредоточиться на исследованиях и разработках. В 2012 году компания представила OZ e-Form. Данная программа помогала составлять и оформлять заявления и договора в электронной форме. Она давала возможность проверить документ через инет или смартфон, а также ставить электронную подпись. Сегодня эти технологии широко применяются в банках и медицинских учреждениях.





Если в нашей стране какие-либо системы появляются раньше, чем в других государствах, то эти разработки конкурентоспособны на мировом рынке. В Республике Корея хорошо слажена система электронной документации. В финансовой системе наши технологии развиваются и распространяются быстрее, чем где бы то ни было. Standard Chartered Bank использует систему документации, созданную нашей компанией, в 10 странах мира. Ещё одной нашей гордостью является то, что три оператора мобильной связи в стране - SK, KT, LG используют нашу систему электронных договоров с клиентами при оформлении услуг. Наши технологии применяются в сербской и монгольской телекоммуникационных компаниях.





FORCS постепенно расширяет свои позиции на мировом рынке. В прошлом году компания представила разработку eformsign. Она совмещает услуги электронной отчётности и облачные технологии, значительно удешевляющие затраты компаний. Конечно, для замены всей бумажной документации на электронную понадобится время. Однако FORCS готовится к этому, продолжая работу над развитием технологий будущего.