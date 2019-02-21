Срок действия гибкого рабочего графика увеличен

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Гибкий рабочий график подразумевает в случае необходимости увеличение и сокращение количества рабочих часов в рамках 52-часовой рабочей недели. Споры по этому вопросу продолжались долгое время. И вот, наконец, по итогам обсуждения в комитете по вопросам труда, экономики и общества соглашение достигнуто. Сегодня мы попытаемся разобраться в том, к чему это может привести. Поможет нам в этом экономический обозреватель г-н Чон Чхоль Чжин.





Если объяснить суть системы гибкого графика в простой форме, то началось всё с июля прошлого года. Тогда вступил в силу закон о 52-часовой рабочей неделе. В соответствии с ним, дополнительное рабочее время не должно превышать 12 часов в дополнение к 40 часам основного рабочего времени. Превышение 52-часовой отметки считается незаконным. Внедрение системы планировалось начать с этого года сначала в крупных компаниях. Но выяснилось, что ни экономика, ни общество пока не готовы к этому. Работодатели говорили об увеличении расходов на оплату труда, а рабочие выказывали беспокойство по поводу возможности сокращения доходов. Конечно, те, кто работает больше, хотят и получать соответственно. Началось обсуждение, и в качестве одного из решений вопроса и появилась система гибкого графика.





Гибкий рабочий график призван устранить побочный эффект от введения 52-часовой недели. Однако в деловых кругах требовали увеличить срок действия данного графика, который сначала составлял от двух недель до трёх месяцев. В рабочих кругах выступали против этого, указывая, что увеличение и сокращение рабочего графика в зависимости от нужд работодателя приведёт к сокращению зарплаты и ухудшению здоровья рабочих. В ноябре начал работу комитет по вопросам труда, экономики и общества. По итогам девяти заседаний была достигнута договорённость увеличить срок действия гибкого графика с трёх до шести месяцев.





Представители деловых кругов настаивали на увеличении срока действия гибкого графика до года, но был установлен полугодовой срок. Корейская конфедерация профсоюзов всё ещё выступает против. Между тем, в условия контрактов включены пункты об обеспечении 11-часового отдыха. То есть, если рабочий трудился до полуночи, то на следующий день он может выйти на работу к 11 часам утра. Также есть пункт о гарантиях по заработной плате. Если все эти моменты будут учтены, то всё пойдёт как и было решено, в том числе, будет действовать шестимесячный срок действия графика.





Новая договорённость учитывает мнение деловых и рабочих. Таким образом, в течение шести месяцев промышленность может вести активную производственную работу. В этот период рабочий график можно составлять не по суткам, а по неделям. Вместе с тем, ужесточается контроль за обеспечением безопасности рабочих. Помимо 11-ти часов отдыха, работодатель обязан подготовить план обеспечения приемлемого уровня зарплаты рабочих и предоставить его в министерство труда и занятости. В противном случае на работодателя будет наложен штраф.





До настоящего момента проводилось много обсуждений по социальным вопросам с участием представителей народа. Однако они не увенчались успехом. Теперь же достижение договорённости по гибкому графику в комитете по вопросам труда, экономики и общества указывает на возможность достижения конкретных договорённостей, важных для общества. Сегодня перед страной много задач: решение проблемы реформирования пенсионной системы, определение направлений развития энергетической политики и другие. Вышеуказанная договорённость даёт надежду на то, что эти важные задачи удастся решить путём достижения подобных договорённостей с участием общества.





Как сказано выше, договорённость по расширению гибкого графика может открыть путь к решению различных общественных разногласий и споров между рабочими и работодателями. Для достижения результата комитет по вопросам труда, экономики и общества сумел, подошёл к решению спора вокруг графика с разных сторон, в итоге сумев добиться успеха. Но не все довольны планом комитета.





Опасения рабочих кругов можно понять. В случае введения шестимесячного срока действия гибкого графика максимальная длительность рабочего времени будет достигать 60 часов в неделю в течение трёх месяцев. То есть, человек может попасть в ситуацию, когда надо будет работать по 60 часов 12 недель подряд. Но это неправильно. 52-часовая неделя вводилась для того, чтобы избежать такого сценария. Получается, что сама система 52-часовой недели становится бессмысленной. Другими словами, правительство противоречит само себе. Кроме того, мы говорили о гарантиях уровня зарплаты и защиты здоровья рабочих. Но власти не могут уследить за тем, как эти меры должны реализовываться на местах. В Республике Корея очень жёсткие условия труда. Сложилась ситуация, когда 52- часовая неделя исчезает, а остаётся только гибкий рабочий график. Суть же состоит в улучшении условий труда, в обеспечении жизни, в которой есть свободный вечер. Нельзя забывать, что это главная цель.





При шестимесячном сроке действия гибкого рабочего графика в течение трёх месяцев еженедельная длительность рабочего времени может составить 64 часа. Признанным критерием накопления хронической усталости являются 60 рабочих часов в неделю 12 недель подряд. В этом случае снижается эффект мер по обеспечению приемлемого уровня зарплаты и защиты здоровья рабочих. Ожидаются проблемы и в процессе подготовки законодательной основы для новых договорённостей по гибкому графику.