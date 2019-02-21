Специальная амнистия к 100-летию Первомартовского движения 

Правительство РК объявило о специальной амнистии по случаю 100-летия Первомартовского движения за независимость от японского колониализма. Согласно Конституции, только президент РК имеет право на проведение амнистии. Она может быть обычной и специальной. Обычная амнистия подразумевает освобождение от наказания лиц, совершивших преступление, и прекращение уголовного преследования лиц, которые находятся под следствием. В этом случае имеют значение вид и тяжесть преступления. Специальная амнистия касается конкретных лиц, которые уже осуждены и отбывают наказание. Обычная амнистия проводится по указу президента после одобрения Национальным собранием. Специальная амнистия проводится по указу главы государства, и для её реализации достаточно одобрения профильной парламентской комиссии. В общем, вся процедура проходит по инициативе президента.





Вокруг амнистии всегда много споров. По сути, она опровергает решение суда, являясь нарушением юрисдикции судебной власти и, следовательно, противоречит принципу разделения власти. Кроме того, подобная инициатива может вызвать споры вокруг моральных аспектов. Между тем, среди положительных сторон можно выделить фактор усиления народного единства. Поэтому амнистия может получить хорошую оценку в случае её проведения в соответствии со строгими принципами. В прошлом под амнистию часто подпадали коррумпированные политики или бизнесмены, что вызывало справедливую критику. Ситуация меняется, если это касается осуждённых за административные нарушения. На этот раз из списка кандидатов были исключены известные политики, чиновники и лица, совершившие тяжкие преступления. Главными объектами амнистии стали осуждённые за незначительные преступления, участники различных выступлений и другие. В правительстве выразили надежду на то, что нынешняя амнистия даст возможность осуждённым вернуться к нормальной жизни, а также внесёт вклад в улаживание социальных конфликтов, укрепление общественного единства и безопасности.



