Второй саммит КНДР и США может стать более насыщенным, чем первый

Второй саммит КНДР и США в Ханое по некоторым признакам отличается от первого саммита в Сингапуре. Во-первых, полностью изменился состав делегаций, проводивших рабочие переговоры. Во время первой встречи глав двух стран в предварительных переговорах стороны представляли спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Это дипломаты с богатым опытом переговоров по северокорейской ядерной проблеме. На этот раз их заменили спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн и спецпредставитель госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоль. Они оба поддерживали прямой контакт с лидерами двух стран, что указывает на их более высокий статус. Между тем, примечательно, что госсекретарь Майкл Помпео отправился в Ханой за день до Дональда Трампа. Это говорит о том, что КНДР и США, возможно, готовят «большую сделку». На этот раз, судя по всему, стороны работают над достижением конкретных договорённостей, в отличие от первого саммита, который имел большое символическое значение.





На этот раз ожидается иное расписания саммита. В Сингапуре переговоры глав двух стран длились в общей сложности 4 часа 45 минут. Тогда стороны провели сначала личную встречу, затем саммит в расширенном формате, рабочий завтрак и процедуру подписания совместного заявления. На этот раз, предполагается, что встречи будут проходить в течение двух дней – 27 февраля могут состояться личная встреча и совместный ужин, а 28 февраля главы США и КНДР продолжат переговоры. В этом случае соблюдается протокол внешнеполитических контактов на высшем уровне, есть возможность глубокого обсуждения и общения на неофициальном уровне. В Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чон Ын провели три встречи, а в Ханое, предположительно, они встретятся пять раз или даже более.