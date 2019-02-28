РК и ОАЭ развивают стратегическое партнёрство 

ОАЭ являются важным дружественным государством для РК, с которым поддерживаются особые стратегические и партнёрские отношения. ОАЭ, обладающие огромными запасами нефти и газа, ведут стратегию подготовки к эпохе оскудения запасов «чёрного золота». Дубай развивается быстрыми темпами в качестве центра мирового бизнеса, независимо от нефтяной отрасли. В рамках такой стратегии РК и ОАЭ поддерживают очень активное экономическое сотрудничество. Эта страна имеет сильную армию, обладая значительным влиянием на Ближнем Востоке.





РК и ОАЭ развивают сотрудничество с 1980 года, когда были установлены дипломатические отношения. Благодаря этому сегодня две страны являются важными партнёрами в экономике, а также в сферах безопасности и обороны. В рамках политики ОАЭ по снижению зависимости экономики от экспорта нефти местный строительный рынок переживает бум. В этой связи южнокорейские профильные компании получают большие заказы. Отношения РК и ОАЭ перешли на новый уровень в 2009 году, когда был подписан контракт на строительство АЭС на сумму 20 млрд долларов. Это был первый случай экспорта южнокорейских технологий атомной энергетики. РК участвует в разработке местных нефтяных месторождений, что улучшает ситуацию с южнокорейскими энергоресурсами. В 2011 году в ОАЭ был направлен южнокорейский специальный отряд «Акх» в составе 150 военнослужащих. Они обучают спецподразделения в Абу-Даби. Таким образом, отношения РК и ОАЭ носят самый разносторонний характер. Сегодня сотрудничество расширяется на сферу полупроводников и искусственного интеллекта. Стороны ещё крепче закрепляют статус стратегических партнёров.



