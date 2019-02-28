Надежды на «большую сделку» между КНДР и США

Главными темами второго саммита КНДР и США, как неоднократно говорилось, являются денуклеаризация Севера и ответные поощрительные меры со стороны США. Однако предполагается, что прийти к консенсусу, который устроит всех, будет непросто. Но под успехом саммита подразумевается как раз достижение такой договорённости. Между тем, стороны выражают стремление к решению накопившихся проблем, что даёт повод надеяться на «большую сделку». Первый саммит имел большое значение в качестве начала диалога. Тогда Дональд Трамп и Ким Чон Ын договорились о работе по достижению полной денуклеаризации, формированию новых двусторонних отношений и созданию режима мира на Корейском полуострове. Однако по итогам второй встречи нельзя будет ограничиться лишь декларацией на бумаге. На этот раз стороны должны представить проработанные и конкретные меры по достижению целей, поставленных ранее.





В настоящий момент США требуют конкретных мер по денуклеаризации, обещая Северу светлое будущее. Пхеньян желает отмены или смягчения санкций, давая обещание в обмен на это отказаться от ядерного оружия. Позиции сторон вполне оправданы, но их принципиальность стала причиной сдерживания реальных подвижек. США представили дорожную карту, определяющую понятие денуклеаризации, а также расширяющую список ядерных объектов для проведения проверки и инспекций. В качестве поощрительных мер озвучивались объявление об окончании войны, создание пункта связи и другие. Но Север не может принять эти условия, настаивая в первую очередь на смягчении санкций. Без этого трудно надеяться на прогресс в денуклеаризации. На этом фоне президент РК Мун Чжэ Ин предложил в качестве поощрительной меры вывести из-под санкций проекты межкорейского экономического сотрудничества. Это вполне оправданный вариант.