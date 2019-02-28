Россия и Китай отреагировали на итоги саммита в Ханое
2019-02-28 19:29:15
#Мелодии Кореи l 2019-02-27
1 марта Движению за независимость Кореи исполняется 100 лет. События тех времен наложили огромный отпечаток на всю последующую историю Кореи, поэтому не могли не отразиться и в традиционной музыке. В нашем выпуске вы услышите истории о героях Первомартовского движения и услышите связанные с ними музыкальные композиции.
Выпуск 403. Борцы за независимость Кореи
* "Песнь о патриотке Ю Гван Сун" - Чон Сун Им (вокал)
* Песня "Ссуктэмори" - Им Бан Уль (вокал), инструментальный ансамбль Ким До Гюна
* "Фантазия на тему народной песни "Ариран" - Симфонический оркестр Киото, дирижер Ким Хон Чжэ
2019-02-28 19:29:15
2019-02-28
2019-02-27