Глава 1. Основатель раннего королевства Тонбуё король Хэ Буру

Давным-давно в один из тех далёких дней, когда грянули гром и молнии, в небе появились пять драконов. Они тянули за собой карету, в которой летел Сын Божий. Он заявил: «Меня зовут Хэмосу. Я решил спуститься на Землю, чтобы создать своё государство».

Его роскошный вид был достоин восхищения. Хэмосу носил шапку, украшенную перьями, и к его поясу крепился сверкающий меч, форма которого напоминала дракона. Он основал королевство Пукпуё, т.е. государство «Пуё», находящееся на Севере. Хэмосу всем сердцем заботился о нём, однако каждый раз после усердной работы куда-то уходил. Никто не знал, где по вечерам пропадает Хэмосу. Оказалось, что он каждый раз возвращался в свой «дом», воздушный замок. Сын Божий всю ночь отдыхал у себя и утром снова спускался. Время летело птицей, и у него родился прекрасный сын по имени Буру. Хэмосу передал сыну часть своего имени Хэ в качестве фамилии. Итак, мальчика называли Хэ Буру.

В дальнейшем Буру получил престол по наследству от своего отца. Новый король правил страной мирно и спокойно. Между тем, ему во многом помогал верный вассал по имени Аранбуль. Однажды ему приснился Бог: «Я отправлю других детей сюда, чтобы создать новое государство. Вам нужно переселяться. На восточном побережье расположен регион под названием «Касобвон». Земля плодородная, там вы можете построить столицу нового государства. Отправляйтесь в путь поскорей!» На следующий день вассал сообщил об этом королю, сильно сильно встревожился: «Пукпуё построил мой отец. Ведь он является Божьим сыном. Это значит, что я его внук. Почему Бог решил переселить нас в другое место?» Аранбуль не знал, как ответить: «Я тоже не понимаю, но сон был слишком реалистичным». Из-за переживаний король почти перестал спать по ночам. Прошли несколько дней, наступила очередная ночь бессонных страданий. Король вышел из дворца и поднялся в гору, чтобы избавиться от тяжёлых мыслей. Он кричал в небо: «Бог! Почему вы хотите, чтобы мы покинули эту страну?» В небе звезды светили, всё было тихо. Дул мягкий ветер, который принёс издалека добрый голос.