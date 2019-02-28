Син Мин А пожертвовала 2 миллиарда вон

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Актриса и модель Син Мин А, в течение долгого времени оказывающая материальную помощь северокорейским перебежчикам – женщинам и детям, одиноким пожилым людям и другим, на этот раз взялась помогать больным с ожогами. С 2009 года Син Мин А регулярно перечисляет крупные суммы денег нуждающимся слоям населения, за десять лет эта сумма близка к 2 млрд. вон, что примерно равно 2 миллионам долларов США. А начиная с 2015 года актриса оказывает постоянную материальную поддержку больным с ожогами, которым необходимы дорогостоящие операции и интенсивное лечение. Известно, что Син Мин А перечислила 100 миллионов вон Фонду помощи людям с ожогами «Ханрим», и теперь благодаря этой сумме операцию получат около пятидесяти женщин и детей. Она оказывает помощь не только гражданам Кореи, но и пациентам из Монголии, Камбоджи и других стран. Благодаря деньгам, перечисленным актрисой, в Корею приехали восемь ребятишек и получили необходимое лечение по восстановлению кожного покрова.