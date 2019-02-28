Ким Тхэ Хи и Би ожидают второго ребенка

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26 февраля актерское агенство актрисы Ким Тхэ Хи официально заявило о том, что в сентябре в семье звезды ожидается пополение. «В настоящее время она с радостью и благодарностью ожидает появление на свет второго ребенка, а также тщательно следит за своим здоровьем», - сообщили в агенстве. Напомним, 5 января 2017 года Ким Тхэ Хи вышла замуж за своего молодого человека – известного исполнителя и актера Би, а в октябре 2017 года она родила ему дочь. «Дорогие друзья, в этот теплый день, в преддверии весны Ким Тхэ Хи хочет поделиться с вами радостными вестями. Дело в том, что актриса станет мамой во второй раз, роды пройдут в сентябре. Мы все хотим выразить вам искреннюю благодарность за поддержку и теплые пожелания. Спасибо», - говорилось в официальном письме актерского агенства Ким Тхэ Хи.