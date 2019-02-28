Актриса Чан Ми Ин Э вернулась на малый экран

© KBS

Киноактриса Чан Ми Ин Э появилась в одном эпизоде сериала «Местный адвокат Чо Дыль Хо-2: Преступление и наказание» (далее как «Чо Дыль Хо-2») телеканала KBS2, тем самым завершив шестилетнюю паузу в карьере. Чан Ми Ин Э исполнила роль женщины с характером по имени Чан Су Им, вступившей в конфликт с главным героем – адвокатом Чо Дыль Хо (роль исполняет актер Пак Син Ян), серия была показана в эфире 26 февраля. «Местный адвокат Чо Дыль Хо – это только начало. Не виделась долгое время с моим уважаемым другом и старшим коллегой Пак Син Яном», - написала актриса в своем личном аккаунте в социальной сети. Последней ее работой на экране была роль в сериале «Скучаю по тебе» (보고싶다), которая транслировалась на малом экране в 2013 году. Актриса Чан Ми Ин Э дебютировала в кино в 2003 году в ситкоме «Нонстоп-4», после чего играла в различных фильмах и сериалах.