Группа MONSTA X начала собирать победы

© STARSHIP ENT

Не успели ребята из мужской группы MONSTA X (Сёну, Вон Хо, Мин Хёк, Ки Хён, Хён Вон, Чу Хон и Ай Эм) вернуться в музыку после перерыва, как уже выиграли первое место по результатам голосования в музыкальной телепередаче. 26 февраля в эфире музыкальной передачи The Show кабельного канала SBS MTV ребята из MONSTA X были объявлены победителями данного выпуска, после чего счастливые музыканты поделились впечатлениями, крепко держа заслуженный трофей в руках. «Этой победой мы обязаны нашей команде из продюсерской компании Starship, нашим дорогим слушателям, бесконечно поддерживающим нас, и конечно же нашим родителям. Впервые мы выиграли первое место на сцене The Show с песней DRAMARAMA, и с тех пор выпуская новый альбом, нам удается выигрывать подобные призы, за что мы счастливы и очень благодарны», - сказали участники MONSTA X. Напомним, в тот день ребята выступили с песней «Аллигатор» (엘리게이터) из второго студийного альбома THE 2ND ALBUM : TAKE.2 ‘WE ARE HERE’.