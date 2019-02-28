Свежий релиз от бойз-группы 'MONSTA X’!

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Февраль в этом году оказался по-настоящему насыщенным в плане новых релизов. 18 февраля 2019 года бойз-группа 'MONSTA X’ представила свой очередной регулярный альбом под названием ‘TAKE.2 ‘WE ARE HERE’. Реакции слушателей на новый альбом группы восторженные. Кроме того, 20 февраля на свет вышел первый сольный альбом 'Aside' певца Юн Чжи Сона! Более подробно о них мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 20 февраля.