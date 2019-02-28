Основные новости шоу-бизнеса февраля!

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Остросюжетный сериал «Местный адвокат Чо Дыль Хо 2: Преступление и наказание» транслировался с января текущего года по телеканалу KBS2. Но из-за внезапной операции актёра Пак Cин Яна сьёмки сериала были прерваны. В настоящее время трансляция сериала уже возобновилась. Группу «Бантхан сонёндан» пригласили на церемонию вручения премии «Грэмми», прошедшую 11 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. Участники «Бантхан сонёндан» стали не только гостями, но и первыми южнокорейскими исполнителями, которые поднялись на сцену, представляя одну из наград! А 20 февраля вышел первый сольный альбом 'Aside' певца Юн Чжи Сона. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 27 февраля.