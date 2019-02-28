Клуб бабушек-поэтесс (칠곡 가시나들/Granny Poetry Club, 2019)





Жанр: документальный

Режиссер: Ким Чжэ Хван

В ролях: Пак Кым Бун, Квак Ту Чжо, Кан Гым Ён и др.

Премьера: 27 февраля 2019 года

Ограничение: нет





Когда тебе переваливает за восемьдесят лет, тебе уже ничего не хочется от жизни. Так и жили бабушки из деревни Чхильгок, пока у них не появилось одно особенное увлечение!

Всю свою жизнь бабушки не умели ни читать, ни писать, и вот у них появилась возможность обучаться грамоте. Теперь перед ними открылся новый мир -большой и увлекательный!

Каждый вечер пожилые дамы собираются вместе и буква за буквой учат корейский алфавит Хангыль. «Так интересно учиться!», - восклицают они.

Это трогательная история о бабушках, полюбивших Хангыль!