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27 февраля на общенациональном съезде оппозиционной партии "Свободная Корея" её новым лидером стал Хван Гё Ан. Он набрал 50% голосов. Другие кандидаты - О Сэ Хун и Ким Чжин Тхэ – значительно уступили ему по числу голосов. В своей приветственной речи Хван Гё Ан заявил, что откроет путь к победе партии на парламентских выборах следующего года и к смене власти в 2022 году. Он обещал сделать партию "Свободная Корея" партией общественного благополучия и светлого будущего. Хван Гё Ан заявил, что ещё выше поднимет флаг инноваций и объединит правый лагерь.

Хван Гё Ан, в прошлом прокурор по делам общественной безопасности, занимал ряд высоких постов в правительстве. Делами по общественной безопасности Хван Гё Ан начал заниматься в 1981 году после сдачи соответствующего государственного экзамена. При правительстве экс-президента Ро Му Хёна этот опыт помешал ему в карьере, однако при правительстве Ли Мён Бака он всё же смог стать прокурором, а при правительстве Пак Кын Хе - министром юстиции и премьер-министром. После объявления импичмента Пак Кын Хе он временно исполнял обязанности президента и считался потенциальным кандидатом в президенты, однако от участия в 19-х президентских выборах отказался. Хван Гё Ан считается самым вероятным кандидатом от консервативного лагеря для участия в следующих президентских выборах.

И все же перед Хван Гё Аном стоит немало трудностей. Прежде всего, консервативный лагерь до сих пор нуждается в срочном восстановлении после импичмента экс-президенту Пак Кын Хе. Поскольку он занимал пост премьер-министра при Пак Кын Хе, это значит, что он будет подвергаться постоянным нападкам со стороны политических противников. Нельзя исключить также и конкуренцию со стороны других членов партии перед выборами в президенты. Самым главным испытанием для Хван Гё Ана станут парламентские выборы следующего года. Если партии удастся достичь хороших результатов под его руководством, то его позиции укрепятся.